На Кубани будут судить экс-главу сельского поселения за хищение средств из бюджета

Краевая прокуратура 31 мая сообщила, что экс-главу сельского поселения в Щербиновском районе будут судить за растрату

С 2012 года администрацией Екатериновского сельского поселения руководил Вадим Желтушко. По версии следствия, с 1 января по 31 декабря 2019 года он подделывал бухгалтерскую отчетность, внося в путевые листы завышенные сведения о перемещении на служебном автомобиле. Из-за этого образовались излишки топлива на сумму свыше 190 тыс. рублей. Деньги чиновник потратил на личные цели.

20 мая 2020 года Желтушко подал в отставку по собственному желанию. Поводом для увольнения стало то, что он принял на работу в администрацию свою родственницу, не подав документы в комиссию по урегулированию конфликта интересов. Тем самым чиновник нарушил законодательство о противодействии коррупции.

20 мая 2020 года и. о. главы Екатериновского сельского поселения была назначена Лилия Нестеренко. 23 сентября она стала главой поселения.

Против Желтушко СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Растрата имущества с использованием служебного положения). 31 мая дело направили в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Это не первое нарушение закона со стороны чиновников Щербиновского района. Так, в 2019 году глава района Сергей Цирульник и Вадим Желтушко подозревались в неэффективном расходовании бюджетных денег при газификации хуторов. Им были внесены представления. В августе 2020 года газ в домах появился, а в сентябре Цирульник досрочно ушел в отставку.

Главой района стал Алексей Беликов. В апреле 2021-го его задержали силовики. Чиновник подозревается в даче взятки первому замдиректора департамента внутренней политики Кубани Инне Хаустовой. По версии следствия, женщина брала деньги у руководителей муниципалитетов, обещая им покровительство.