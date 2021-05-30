На Кубани за неделю зарегистрировали 81 смерть от ковида

В Краснодарском крае к 30 мая число зараженных коронавирусом достигло 48 тыс. 331 человек

Напомним, с марта оперштаб Кубани перестал публиковать сводку по умершим пациентам с COVID-19. Теперь неизвестно, в каких районах края скончались больные, сколько им было лет и какие у них были сопутствующие заболевания. При этом власти по несколько дней подряд сообщали об одинаковом количестве смертей: например, с 10 по 16 марта — по 13, с 17 по 20 марта — по 12.

На минувшей неделе, с 24 по 30 мая, случаи заражения колебались в пределах 91–96, летальные исходы — в пределах 11–12.

По данным оперштаба Кубани на 30 мая, за прошлый день в регионе зафиксировали 94 носителя COVID-19 и 12 летальных исходов. Новые случаи выявлены в 22 муниципалитетах, больше всего — в Краснодаре (+19) и Динском районе (+11). На третьем месте по суточному приросту — Лабинский район (+7).

Всего за неделю с 24 по 30 мая в крае ковид подтвердился у 657 человек. Официально зарегистрирована 81 смерть , вызванная коронавирусом.