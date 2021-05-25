Разлив нефти в Туапсе. Главное
Портал Юга.ру собрал всё, что известно на вечер 25 мая о разливе нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в Туапсе
Напомним, накануне в акватории Чёрного моря в районе пляжа «Приморский» Туапсе разлилась нефть. О случившемся в полицию и природоохранную прокуратуру сообщил активист. На место выехали сотрудники Туапсинского отделения ГИМС МЧС России и оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона.
В 15:20 спасатели ликвидировали масляные пятна на поверхности воды и продолжили мониторить акваторию.
В 16:26 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что водолазы нашли место выхода нефтепродуктов из грунта. Спасатели вели обследование на глубине 10 метров в 700 метрах от берега. В том месте обнаружили «шарики» диаметром 10-15 миллиметров, которые выходили из грунта.
Также Росприроднадзор взял пробы воды и грунта. В ведомстве сообщили, что вещество с характерным запахом нефтепродуктов выливалось из глубоководной канализации МУП ЖКХ города Туапсе. После инцидента возбудили дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов). Разлив занял площадь в 134 тыс. 427 кв. метров. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова также добавила, что пока рано винить в экологическом ЧП местную организацию.
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«Скорее всего, виноват не МУП, его очистные обследованы, и там нет следов нефтепродуктов. Видимо, кто-то врезался в трубу МУП или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт. И мы, и прокуратура ищем виновных. В общем, работа не кончается», — написала она в своём инстаграме.
Инцидентом заинтересовалась и прокуратура. В ведомстве организовали проверку по факту загрязнения нефтесодержащими продуктами акватории Чёрного моря в районе глубоководного выпуска очистных сооружений канализации Туапсе.
Тем временем, в пресс-службе администрации Туапсе сообщили, что после обследования морской акватории не обнаружили погибших птиц и животных.
Ранее Юга.ру писали, что в Ингушетии из-за разлива нефти пострадали сельхозугодья, а в Северной Осетии из-за незаконной добычи произошел разлив нефти. Тогда выбросы попали на пастбища и кукурузное поле.