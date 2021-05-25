Разлив нефти в Туапсе. Главное

Портал Юга.ру собрал всё, что известно на вечер 25 мая о разливе нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в Туапсе

Напомним, накануне в акватории Чёрного моря в районе пляжа «Приморский» Туапсе разлилась нефть. О случившемся в полицию и природоохранную прокуратуру сообщил активист. На место выехали сотрудники Туапсинского отделения ГИМС МЧС России и оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В 15:20 спасатели ликвидировали масляные пятна на поверхности воды и продолжили мониторить акваторию.

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В 16:26 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что водолазы нашли место выхода нефтепродуктов из грунта. Спасатели вели обследование на глубине 10 метров в 700 метрах от берега. В том месте обнаружили «шарики» диаметром 10-15 миллиметров, которые выходили из грунта. Также Росприроднадзор взял пробы воды и грунта. В ведомстве сообщили, что вещество с характерным запахом нефтепродуктов выливалось из глубоководной канализации МУП ЖКХ города Туапсе. После инцидента возбудили дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов). Разлив занял площадь в 134 тыс. 427 кв. метров. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова также добавила, что пока рано винить в экологическом ЧП местную организацию.