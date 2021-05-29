В Сочи суд разрешил вырубить рощу и построить там апарт-отель
В конце мая стало известно, что суд разрешил застройщику возводить апарт-отель на территории реликтовой рощи в Сочи
Напомним, в 2015 году земли парка пансионата «Светлана» в Сочи отдали в долгосрочную аренду под строительство отелей. Застройщиками двух участков стали фирмы ООО «Наше дело» и «Наше дело осень»..
Прокуратура отменила решение, но застройщик передал права на участок частному лицу. Мэрию курорта обязали заключить с ним договор.
Жители Сочи разместили петицию, в которой потребовали остановить возведение отеля, так как на участках растут магнолии, которые находятся под охраной государства, а земля входит в охранную зону регионального памятника «Дача Фронштейна».
Администрация города пожала жалобу на решение суда. Заседание назначили на 27 мая. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону застройщика. Так, мэрия Сочи будет обязана без торгов передать в долгосрочную аренду с правом застройки участок вблизи пансионата «Светлана». Местный адвокат Михаил Школьник в конце мая сообщил «Кавказскому узлу», что активисты не намерены сдаваться.
«Полагаю, что сочинцам нужно в данной ситуации потребовать от прокуратуры и администрации, чтобы они срочно оспорили договоры уступки прав аренды муниципальной земли с застройщиками по месту нахождения участка. Исходные договоры аренды с застройщиками должны быть признаны ничтожными, только так удастся сохранить парк», — сказал адвокат.
Ранее Юга.ру писали, что в Сочи застройщик вырубил краснокнижные деревья, чтобы построить парковку. Тогда ущерб составил около 500 тыс. рублей.