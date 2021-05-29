В Сочи суд разрешил вырубить рощу и построить там апарт-отель

В конце мая стало известно, что суд разрешил застройщику возводить апарт-отель на территории реликтовой рощи в Сочи

Напомним, в 2015 году земли парка пансионата «Светлана» в Сочи отдали в долгосрочную аренду под строительство отелей. Застройщиками двух участков стали фирмы ООО «Наше дело» и «Наше дело осень»..

Прокуратура отменила решение, но застройщик передал права на участок частному лицу. Мэрию курорта обязали заключить с ним договор.

Жители Сочи разместили петицию, в которой потребовали остановить возведение отеля, так как на участках растут магнолии, которые находятся под охраной государства, а земля входит в охранную зону регионального памятника «Дача Фронштейна».