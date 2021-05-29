В Сочи суд разрешил вырубить рощу и построить там апарт-отель

Краснодарский край

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В конце мая стало известно, что суд разрешил застройщику возводить апарт-отель на территории реликтовой рощи в Сочи

Напомним, в 2015 году земли парка пансионата «Светлана» в Сочи отдали в долгосрочную аренду под строительство отелей. Застройщиками двух участков стали фирмы ООО «Наше дело» и «Наше дело осень»..

Прокуратура отменила решение, но застройщик передал права на участок частному лицу. Мэрию курорта обязали заключить с ним договор.

Жители Сочи разместили петицию, в которой потребовали остановить возведение отеля, так как на участках растут магнолии, которые находятся под охраной государства, а земля входит в охранную зону регионального памятника «Дача Фронштейна».

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Администрация города пожала жалобу на решение суда. Заседание назначили на 27 мая. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону застройщика. Так, мэрия Сочи будет обязана без торгов передать в долгосрочную аренду с правом застройки участок вблизи пансионата «Светлана». Местный адвокат Михаил Школьник в конце мая сообщил «Кавказскому узлу», что активисты не намерены сдаваться.

«Полагаю, что сочинцам нужно в данной ситуации потребовать от прокуратуры и администрации, чтобы они срочно оспорили договоры уступки прав аренды муниципальной земли с застройщиками по месту нахождения участка. Исходные договоры аренды с застройщиками должны быть признаны ничтожными, только так удастся сохранить парк», — сказал адвокат.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи застройщик вырубил краснокнижные деревья, чтобы построить парковку. Тогда ущерб составил около 500 тыс. рублей.

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