В Сочи на рынке произошёл крупный пожар

В ночь на 29 мая в Сочи загорелся рынок на площади 870 кв. метров

О возгорании на рынке «Спартак» Сочи ночью 29 мая сообщили в телеграм-канале «ЧП Сочи». Торговые павильоны находились на улице Пластунской в Центральном районе курорта.

Как сообщил телеканал «360», пожар начался с крайних торговых павильонов, затем огонь распространился вглубь рынка.

На место выехали спасатели и обнаружили возгорание на площади 870 кв. метров. В 00:17 пожару присвоили повышенный ранг сложности. Его локализовали в 00:42, а в 01:21 полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.