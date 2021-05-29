В Сочи на рынке произошёл крупный пожар

Краснодарский край

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В ночь на 29 мая в Сочи загорелся рынок на площади 870 кв. метров

О возгорании на рынке «Спартак» Сочи ночью 29 мая сообщили в телеграм-канале «ЧП Сочи». Торговые павильоны находились на улице Пластунской в Центральном районе курорта.

Как сообщил телеканал «360», пожар начался с крайних торговых павильонов, затем огонь распространился вглубь рынка.

На место выехали спасатели и обнаружили возгорание на площади 870 кв. метров. В 00:17 пожару присвоили повышенный ранг сложности. Его локализовали в 00:42, а в 01:21 полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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В тушении участвовали 80 спасателей и 27 единиц техники. На месте подали 6 пожарных стволов Дельта и организовали работу звеньев газодымозащитной службы.

Причины пожара ещё выясняют. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в начале марта в Сочи также загорелся рынок. Тогда площадь возгорания составила 400 кв. метров.

МЧС Пожары Сочи

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