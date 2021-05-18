В Краснодаре загорелся цех в районе завода МЖК
Днем 18 мая в Краснодаре произошел крупный пожар на улице Новороссийской
Днем интернет-пользователи рассказали о крупном пожаре на улице Новороссийской. Клубы дыма запечатлели в районе завода МЖК. Однако, по предварительным данным МЧС, загорелся цех или помещение техсервиса, где занимались ремонтом и обслуживанием техники.
Информация о возгорании диспетчеру МЧС поступила в 12:13, спустя минуту на вызов отправились подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, был объявлен повышенный ранг пожара.
Пожар распространился сначала на площади 150 кв. метров, а потом увеличился до 280 кв. метров. Спасателям удалось локализовать огонь. В 13:37 открытое горение было ликвидировано.
На месте происшествия работают 72 человека и 24 спецмашины. Специалисты выясняют причины и обстоятельства пожара, на место происшествия направили испытательную пожарную лабораторию, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, утром 6 мая произошел пожар в промзоне краснодарского поселка Пашковского, вечером 11 мая загорелся зоорынок на улице Путевой, а в Новокубанском районе в ночь на 15 мая горело здание на территории маслозавода.