В Краснодаре загорелся цех в районе завода МЖК

Днем 18 мая в Краснодаре произошел крупный пожар на улице Новороссийской

Днем интернет-пользователи рассказали о крупном пожаре на улице Новороссийской. Клубы дыма запечатлели в районе завода МЖК. Однако, по предварительным данным МЧС, загорелся цех или помещение техсервиса, где занимались ремонтом и обслуживанием техники.

Информация о возгорании диспетчеру МЧС поступила в 12:13, спустя минуту на вызов отправились подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, был объявлен повышенный ранг пожара.

Пожар распространился сначала на площади 150 кв. метров, а потом увеличился до 280 кв. метров. Спасателям удалось локализовать огонь. В 13:37 открытое горение было ликвидировано.

На месте происшествия работают 72 человека и 24 спецмашины. Специалисты выясняют причины и обстоятельства пожара, на место происшествия направили испытательную пожарную лабораторию, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.