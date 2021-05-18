В Краснодаре загорелся цех в районе завода МЖК

Краснодарский край

Распечатать

Днем 18 мая в Краснодаре произошел крупный пожар на улице Новороссийской

Днем интернет-пользователи рассказали о крупном пожаре на улице Новороссийской. Клубы дыма запечатлели в районе завода МЖК. Однако, по предварительным данным МЧС, загорелся цех или помещение техсервиса, где занимались ремонтом и обслуживанием техники.

Информация о возгорании диспетчеру МЧС поступила в 12:13, спустя минуту на вызов отправились подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, был объявлен повышенный ранг пожара.

Пожар распространился сначала на площади 150 кв. метров, а потом увеличился до 280 кв. метров. Спасателям удалось локализовать огонь. В 13:37 открытое горение было ликвидировано.

На месте происшествия работают 72 человека и 24 спецмашины. Специалисты выясняют причины и обстоятельства пожара, на место происшествия направили испытательную пожарную лабораторию, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 6 мая произошел пожар в промзоне краснодарского поселка Пашковского, вечером 11 мая загорелся зоорынок на улице Путевой, а в Новокубанском районе в ночь на 15 мая горело здание на территории маслозавода.

Краснодар МЧС Пожароопасность Пожары Происшествия

Новости

В центр Краснодара хотят запретить въезд грузовиков к концу года
В Краснодаре загорелся цех в районе завода МЖК
В поселке Российском Краснодара столкнулись два автомобиля и повредили столб ЛЭП
Власти Кубани рассчитывают, что летом в Геленджике не будет проблем с водоснабжением
В Краснодаре уберут четыре трамвайные остановки
Во время пандемии в Краснодаре деньги на замену мусорных контейнеров направили на дезинфекцию

Лента новостей

На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Вчера, 16:23 Партнерский
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления
«Когда вопрос «кого купим?» важнее, чем «кто забил?»
Вчера, 17:00
«Когда вопрос «кого купим?» важнее, чем «кто забил?»
Артур Каратай подводит итоги футбольного чемпионата России
Почему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
Сегодня, 09:11 Партнерский
Почему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
Отвечают топ-менеджеры сервиса

Реклама на портале