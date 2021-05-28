На Кубани в выходные будет тепло, но местами пройдет дождь

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 28, 29 и 30 мая

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре ясно и 19 °С. Днем в городе резко потеплеет до 27 °С. Ветер слабый — 3,3 м/с. Также в краевом центре ожидается очень высокий уровень солнечного УФ-излучения — 8.

В крае 28 мая специалисты Краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем до 25‑30 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5‑10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 23‑28 °С.

В субботу, 29 мая, и в воскресенье, 30‑го, на Кубани облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье в отдельных районах пройдут ливни. Температура воздуха на выходных будет в пределах 23‑28 °С.

На Черноморском побережье 29‑30 мая кратковременный дождь и гроза. В воскресенье в Туапсинском районе ожидается сильный дождь. Ветер 6‑11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Воздух прогреется до 21‑26 °С в субботу и до 18‑23 °С в воскресенье.

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