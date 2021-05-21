У летучих мышей в Сочи обнаружили новые виды коронавируса

В середине мая российские ученые сообщили, что в пещерах между Сочи и Адлером обнаружили новые виды коронавируса

В рамках проекта по изучению SARS-подобных коронавирусов в России сотрудники Центра Гамалеи, Института медицинской приматологии и Сочинского нацпарка обследовали пять пещер в долинах рек Хоста и Кудепста. Они побывали в пещере Музейной, Хоста 1, Колокольной, Партизанской и Красноалександровской. В каждой пещере ученые ловили по 10-30 летучих мышей, собирали для анализа образцы фекалий и мазки из ротовой полости, а после отпускали животных. Особое внимание они уделили большому и малому подковоносам (летучие мыши с характерным кожным выростом на морде).

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В ходе экспедиции ученые обнаружили два новых коронавируса, которые схожи с вирусом SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Их назвали Хоста-1 и Хоста-2, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» сотрудник Центра Гамалеи Сергей Альховский.

«В пещере Колокольная была своеобразная «красная зона» — вирус Хоста-1 был обнаружен нами у 15 из 24 особей большого подковоноса, то есть, их зараженность составила более 60%. Нами установлено, что обнаруженные нами вирусы выделяются с фекалиями летучих мышей в очень высоком титре», — отметил ученый.

По его мнению, человек может заразиться вирусом в пещере, вдыхая пыль с частицами высохшего зараженного помёта летучих мышей. Также животные часто селятся на чердаках и в подвалах жилых зданий, что может привести к контакту с людьми.

Альховский отметил, что пещеры, которые обследовали ученые, не являются объектом организованного туризма, но некоторые люди их посещают, а местные жители за деньги водят в них экскурсии. С результатами исследования российских ученых можно ознакомиться здесь.

Замдиректора по научной работе Сочинского нацпарка Борис Туниев прокомментировал ситуацию журналисту «Газеты.ру». Он заявил, что в парке не планируют закрывать существующие экскурсионные маршруты. «Что касается остальных пещер, которые не входят в перечень экскурсионных объектов «Сочинского национального парка», их посещение запрещено априори, в том числе, потому что в них охраняются колонии редчайших летучих мышей — практически все эти виды занесены в Красную книгу», — рассказал Туниев.

Наличие у пещерных видов летучих мышей различных вирусов — нормальное явление для животных, живущих большими поселениями в тесном контакте, заявил специалист.