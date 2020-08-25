Роспотребнадзор начал исследовать черноморских летучих мышей на коронавирус
В августе на территории Краснодарского края ученые начали изучать летучих мышей и их способность переносить коронавирус
Напомним, в начале 2020 года китайские ученые предположили, что источником эпидемии стали летучие мыши. По их данным, новый COVID-19 стал комбинацией коронавируса, который переносят летучие мыши, и другого коронавируса неизвестного происхождения. Зараженных мышей могли поймать змеи, которые затем попали на прилавок одного из китайских рынков.
В августе специалисты группы геномики и постгеномных исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора вместе с экспертом по рукокрылым, сотрудником кафедры зоологии позвоночных МГУ Ильей Артюшиным начали проводить исследования по наличию коронавируса у летучих мышей. Научные сотрудники решили проверить мышей, которые обитают в Москве, Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, а также на Черноморском побережье Краснодарского края.
Главная задача проекта — оценить встречаемость коронавируса у летучих мышей разных видов, провести анализ найденной инфекции, установить степень родства выявленных вирусов с теми, что были известны до этого. Также ученые хотят понять, как коронавирус распространяется по стране с помощью животных.
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Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора 25 августа, сейчас уже собрана большая коллекция биопроб (фекалий) летучих мышей разных видов. При этом после взятия образцов зверей выпускают в естественную среду. В ходе проекта планируется проанализировать более 500 особей и получить информацию о полных последовательностях геномов [совокупность наследственного материала в единичной клетке организма — Юга.ру] коронавируса, которые найдут в пробах.
В ведомстве предполагают, что такое исследование позволит ученым более точно и объективно оценивать эпидемические риски и прогнозировать распространение вирусов.
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