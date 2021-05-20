В Махачкале неизвестные устроили драку на встрече журналистов, которые хотели обсудить сложности работы на Кавказе

Портал «Такие Дела» организовал в Махачкале дискуссию «Взгляд на Кавказ», на которую пригласил журналистов и правозащитников. Участники мероприятия хотели обсудить сложности работы в регионе и обменяться опытом.

Дискуссия должна была начаться в конференц-зале гостиницы «Приморская» в 17:00, но организаторы решили подождать задержавшихся участников. В 17:20 группа людей, которая «не выглядела как целевая аудитория», ворвалась в гостиницу и устроила драку. Один неизвестных кричал, что у него нож, сообщила спецкор издания Лидия Михальченко. Через 20 минут прибыли силовики и забрали участников в отдел под предлогом отсутствия защитных масок.

«У нас не было варианта не ехать. Люди пришли на мое мероприятие, а оказались в участке полиции», — рассказала позже Михальченко.