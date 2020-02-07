В Грозном напали на журналиста «Новой газеты» и адвоката

Краснодарский край, Чечня

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В Грозном вечером 6 февраля неизвестные избили журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

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Это произошло в 23:20 у входа в гостиницу «Континент» в столице Чечни. Неизвестные мужчины и женщины напали на журналиста и адвоката в холле гостиницы и возле входа. Как сообщает «Новая газета», били руками и ногами в основном женщины. Нападавшие все снимали на камеру.

Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. После нападения они зафиксируют травмы и подадут заявление в полицию Чечни.

Напомним, Ислама Нуханова задержали полицейские после того, как он 31 октября 2019 года снял и выложил на ютуб видео о «чеченской Рублевке» — элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова. На молодого человека завели дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия). Журналист Елена Милашина освещала эту тему.

После нападения на своей странице в фейсбуке журналист рассказала, что врач-нейрохирург городской больницы Грозного Муса Беков отказался тщательно осматривать Дубровину.

«Я вас на расстоянии осмотрел, все у вас в порядке, все заживет, всего хорошего», — передала слова врача Милашина.

Грозный Драки Журналистика Полиция Разбойное нападение Юриспруденция

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