В многоквартирном доме Краснодара затопило 16 этажей после прорыва трубы

Краснодарский край

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Жители краснодарской многоэтажки пожаловались, что 18 мая их дом по улице Гассия залило водой из-за прорыва трубы

Сообщения о том, что многоэтажку по улице Гассия, 22 в Краснодаре затопило водой, появилось в социальных сетях 18 мая. Местные жители написали, что ночью во втором подъезде прорвало трубу на техническом этаже. В доме затопило квартиры с 16 по 0 этажи.

Также жители многоэтажки потребовали, чтобы управляющая компания и застройщик не ушли от ответственности и устранили ущерб.

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«В данный момент представители управляющей компании (УК) и застройщика отказываются фиксировать нарушения, сантехника нет, просушивать дом, УК и застройщик тоже отказываются, аварийная служба не фиксирует наши обращения, а если бы они просто приехали раньше, весь стояк не затопило», — говорится в сообщении.

Редакция Юга.ру связалась с управляющей компанией. Главный инженер «Наш дом Краснодар» Александр Нигматулин рассказал, что специалисты компании принимают заявления от жителей многоэтажки.

«Сейчас со всеми жильцами пострадавших квартир составляется акт по факту залития. После этого данные передаются застройщику. Потом по гарантийным обязательствам компания устранит ущерб», — рассказал он.

Нигматулин отметил, что больше всего пострадали квартиры с 16 по 10 этаж. Информацию о подтоплении цокольного этажа специалист опроверг. На вопрос о возмещении ущерба бытой техники, он ответил, что подобных случаев не было.

Однако о повреждении техники Юга.ру сообщил один из жильцов дома. Евгений Тимошенко рассказал, что его соседи обращались по этому вопросу в УК, но там «развели руками».

Напомним, в 2019 году в Фестивальном микрорайоне Краснодара 80 домов остались без воды из-за прорыва трубы. Спустя год из-за аварии на коллекторе затопило улицу 40-летия Победы.

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