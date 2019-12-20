Более 80 домов в Фестивальном микрорайоне Краснодара остались без воды из-за прорыва трубы

Краснодарский край

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Специалисты устраняют порыв сетей водоснабжения, который произошел вечером 20 декабря в Фестивальном микрорайоне Краснодара

Прорыв подземной трубы холодного водоснабжения произошел около 18 часов. Из-за этого пришлось отключить подачу воды в 84 многоквартирных домах в границах улиц Герцена, Атарбекова, Тургенева и Красных Партизан.

Аварию устраняют специалисты «Краснодар Водоканала» — 6 человек и 3 единицы техники, сообщили в городском департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Как писали Юга.ру, 5 декабря в Краснодаре произошли сразу три коммунальные аварии — две на тепломагистралях и одна на подстанции.

Аварии Водоснабжение Краснодар

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