Более 80 домов в Фестивальном микрорайоне Краснодара остались без воды из-за прорыва трубы

Как писали Юга.ру, 5 декабря в Краснодаре произошли сразу три коммунальные аварии — две на тепломагистралях и одна на подстанции.

Прорыв подземной трубы холодного водоснабжения произошел около 18 часов. Из-за этого пришлось отключить подачу воды в 84 многоквартирных домах в границах улиц Герцена, Атарбекова, Тургенева и Красных Партизан.

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