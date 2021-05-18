В поселке Российском Краснодара столкнулись два автомобиля и повредили столб ЛЭП

Утром 18 мая в краснодарском поселке Российском столкнулись Kia и Lexus

В редакцию портала Юга.ру обратился житель Краснодара, который рассказал, что около 8:53 произошло ДТП на перекрестке улиц Тенистой и бульвара Строителей, в результате которого машина врезалась в столб линий электропередачи (ЛЭП).

«Лексус» ехал по встречке, причем, судя по звукам, газ был нажат «в пол», он очень быстро проехал. Все стояли в пробке, которую, собственно, и объезжал автомобиль. Kia выезжала с бульвара Строителей, люди в пробке ее пропустили», — сообщил очевидец аварии.

По данным полиции, водитель автомобиля Kia ехал по бульвару Строителей и на пересечении с улицей Тенистой не уступил дорогу автомобилю Lexus. Машины столкнулись, Lexus наехал на столб ЛЭП. В ДТП никто не пострадал, столб получил повреждения.

В отношении водителя Lexus вынесли постановление за управлением транспортным средством без страховки, ему грозит штраф в 500 рублей. Упоминания о езде по встречке в официальных данных МВД нет.

Виновником аварии сотрудники ДПС признали водителя Kia. Ему вынесли постановление по ч. 2 ст. 12.13. КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка), что грозит штрафом в 1 тыс. рублей. Также водитель получил постановление по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорожных сооружений), за это предусмотрен штраф в 5–10 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.