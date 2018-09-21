В Адыгее у Яблоновского моста автомобиль врезался в ЛЭП и загорелся. Погибли два парня
В Адыгее возле поселка Яблоновского 20 сентября случилось ДТП, в котором погибли два человека
Авария произошла около 22:00 на первом километре трассы «Южный подъезд» к автомагистрали М4 «Дон».
Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Республике Адыгея, перед Яблоновским мостом легковой автомобиль наехал на столб ЛЭП. После этого он опрокинулся и загорелся. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. После этого машина врезалась в опору линии электропередачи.
В результате аварии погиб водитель иномарки и 20-летний пассажир. Оба являлись жителями поселка Энем Тахтамукайского района.
По факту ДТП проводят проверку. Выясняются все обстоятельства аварии.
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18-летний водитель иномарки и его пассажир погибли в жестком ДТП на въезде в Краснодар Авария произошла вечером 20 сентября в районе Тургеневского моста. - 20 сентября в 22.00 на Тургеневском шоссе 18-летний водитель автомобиля "Опель Астра" не справился с управлением на большой скорости, - рассказали "Кубанским новостям" в пресс-службе МВД по Республике Адыгее. - Иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в опору электропередач и расположенный на обочине магазин. На месте происшествия от полученных травм скончались водитель автомобиля и его 20-летний пассажир, жители поселка Энем. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Источник https://kubnews.ru
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