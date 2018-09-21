В Адыгее у Яблоновского моста автомобиль врезался в ЛЭП и загорелся. Погибли два парня

В Адыгее возле поселка Яблоновского 20 сентября случилось ДТП, в котором погибли два человека

Авария произошла около 22:00 на первом километре трассы «Южный подъезд» к автомагистрали М4 «Дон».

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Республике Адыгея, перед Яблоновским мостом легковой автомобиль наехал на столб ЛЭП. После этого он опрокинулся и загорелся. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. После этого машина врезалась в опору линии электропередачи.

В результате аварии погиб водитель иномарки и 20-летний пассажир. Оба являлись жителями поселка Энем Тахтамукайского района.

По факту ДТП проводят проверку. Выясняются все обстоятельства аварии.