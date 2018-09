В Адыгее у Яблоновского моста автомобиль врезался в ЛЭП и загорелся. Погибли два парня

View this post on Instagram

18-летний водитель иномарки и его пассажир погибли в жестком ДТП на въезде в Краснодар Авария произошла вечером 20 сентября в районе Тургеневского моста. - 20 сентября в 22.00 на Тургеневском шоссе 18-летний водитель автомобиля "Опель Астра" не справился с управлением на большой скорости, - рассказали "Кубанским новостям" в пресс-службе МВД по Республике Адыгее. - Иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в опору электропередач и расположенный на обочине магазин. На месте происшествия от полученных травм скончались водитель автомобиля и его 20-летний пассажир, жители поселка Энем. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Источник https://kubnews.ru