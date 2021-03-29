На Кубани автобус с 32 детьми врезался в столб на трассе

ДТП произошло утром по дороге из Ейска в Тимашевск. Водитель автобуса, на котором во время каникул перевозили школьников, съехал с дороги и врезался в столб. В салоне находились 32 ребенка и трое сопровождающих. Как рассказали в паблике «Туподар — Краснодар», детей эвакуировали через окна машины.