На Кубани автобус с 32 детьми врезался в столб на трассе

Краснодарский край

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29 марта в Каневском районе школьный автобус попал в аварию

ДТП произошло утром по дороге из Ейска в Тимашевск. Водитель автобуса, на котором во время каникул перевозили школьников, съехал с дороги и врезался в столб. В салоне находились 32 ребенка и трое сопровождающих. Как рассказали в паблике «Туподар — Краснодар», детей эвакуировали через окна машины.

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В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас пассажиров перенаправляют в Ейск на других автобусах.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дети ДТП Каневской район Прокуратура

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