В Краснодаре по улице Красной пустили новый автобус из Белоруссии

Краснодарский край

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С 8 апреля новый белорусский автобус будет курсировать по маршруту 2Е в Краснодаре три месяца

Автобус белорусского производства будет курсировать в Краснодаре с 8 апреля три месяца по маршруту 2Е — от Привокзальной площади до­­­ первого троллейбусного депо. Он может разгоняться до 130 км/ч, вмещает 110 пассажиров — 26 сидячих и соответствует экологическим стандартам России.

Кроме того, автобус оснащен системами спутниковой навигации, видеонаблюдением и климат-контролем. В нем установлены ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха и монитор медиа-информирования.

Закупка таких автобусов для Краснодара будет обсуждаться по итогам трехмесячного тестирования. Специалисты краснодарского трамвайно-троллейбусного управления дадут оценку технике и решат, подходит ли такой транспорт для города, сообщили 8 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, 13 апреля в кубанской столице запустят на линию первый троллейбус, собранный в Краснодаре. Собирать его начали в конце января. Также власти рассказали, что новые трамваи и троллейбусы оформят в едином стиле.

Краснодар Общественный транспорт

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