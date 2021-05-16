Неделя на Кубани начнется с похолодания и дождей
В Краснодарском крае с 17 мая синоптики прогнозируют ухудшение погоды
Напомним, 16 мая на Кубани температура воздуха поднялась до 33 °С. В горах прошли дожди, а на побережье Чёрного моря ветер усилился до 17 м/с.
По данным Краснодарского гидрометцентра, 17 мая в регион придут осадки. Днем в понедельник на Кубани обещают сильные дожди с грозой и градом. При этом воздух прогреется до 22-27 °С. Ветер — 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Краснодаре неделя начнется с облачной погоды, а во второй половине дня 17 мая возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до отметок 25-27 °С. Ветер умеренный, 4-9 м/с.
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На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — 19-24 °С. На участке от Анапы до Геленджика пройдут дожди с грозой, а порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
18 и 19 мая в Краснодарском крае, включая побережье Чёрного моря, сохранится дождливая погода. Ночью будет 10-15 °С, дневные температуры опустятся до 20-25 °С. Ветер 5-10 м/с с порывами до 17 м/с.
По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре во вторник и среду будет облачно, ночью ожидаются небольшие осадки. К середине недели похолодает до 22 °С в дневные часы, а ночью будет около 13 °С. При этом ветер усилится до 7 м/с.
Ранее Юга.ру писали, что синоптики предрекали в Краснодарском крае температурные качели в середине мая. При этом в Сочи уровень УФ-излучения достиг опасных значений.