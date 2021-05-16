Неделя на Кубани начнется с похолодания и дождей

Напомним, 16 мая на Кубани температура воздуха поднялась до 33 °С. В горах прошли дожди, а на побережье Чёрного моря ветер усилился до 17 м/с.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 17 мая в регион придут осадки. Днем в понедельник на Кубани обещают сильные дожди с грозой и градом. При этом воздух прогреется до 22-27 °С. Ветер — 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Краснодаре неделя начнется с облачной погоды, а во второй половине дня 17 мая возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до отметок 25-27 °С. Ветер умеренный, 4-9 м/с.