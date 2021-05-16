Синоптики прогнозируют на Кубани жару до 33 °С

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 16 мая температура воздуха поднимется выше 30 °С

По данным Краснодарского гидрометцентра, в воскресенье, 16 мая, на Кубани ожидается облачная погода. Днем и вечером в предгорьях и горах возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер умеренный, 4-9 м/с. На участке от Анапы до Джубги порывы могут достигать 12-17 м/с. 

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В целом по краю воздух прогреется до 26-31 °С, в Краснодаре на солнце будет 30-32 °С, в восточной части региона столбики термометров поднимутся до 33 °С. При этом на Черноморском побережье будет немного свежее — 25-30 °С.

Температура воды в Чёрном и Азовском морях: Туапсе и Темрюк — 14 °C, Анапа, Геленджик и Сочи — 15 °C, Новороссийск и Ейск — 16 °C, Приморско-Ахтарск — 17 °C.

Ранее Юга.ру писали, что в середине мая метеорологи обещали температурные качели и грозовые дожди. Кроме того, накануне жителей и гостей Краснодарского края предупредили об опасном солнце в Сочи.

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