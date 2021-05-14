Жителей России предупредили об опасном солнце в Сочи и рассказали, когда можно купаться в Черном море
Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 14 мая рассказал о погоде на Черноморском побережье Кубани и Крыма
В беседе с журналистом ТАСС синоптик напомнил, что врачи рекомендуют купаться в воде при температуре 22 °С и выше. По данным Вильфанда, в Краснодарском крае море прогреется до такой температуры не раньше второй половины июня. Гостям и жителям Крыма придется подождать на десять дней дольше.
«Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше. Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня — начале июля. Самое раннее — вторая половина июня. В Крыму он [купальный сезон] начинается примерно на десять дней позже», — рассказал Вильфанд.
Согласно данным Краснодарского гидрометцентра, 13 мая море в Сочи, Анапе и Геленджике прогрелось до 12 °C. В Туапсе и Темрюке температура воды была 14 °C, а в Приморско-Ахтарске — 15 °C.
Также синоптик предупредил, что в Сочи начался рост солнечной активности. Индекс ультрафиолетового излучения достигает уже 6-7 единиц.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», очень высокий индекс УФ-излучения (8 баллов) будет в Сочи с 14 по 16 мая, затем он опустится до 6 единиц.
УФ-индекса оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.
Ранее Юга.ру писали, что начальник отдела в краевом Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник сообщил, что вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня. Специалист отметил, что помешать этому могут только затяжные дожди.
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В конце майских праздников сильные ливни накрыли регион, в крае действовали экстренные предупреждения по ливням с градом и по заморозкам. 13–14 мая на Кубани резко потеплело, воздух прогрелся до 31 °С. Однако со следующей недели погода снова испортится.