На Кубани бывший инспектор Росрыболовства получил 7 лет за взятку

Краснодарский край

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14 мая в следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что бывшего инспектора Росрыболовства Азово-Кубанского отдела осудили на семь лет

В ноябре 2019 года старший инспектор Азово-Кубанского отдела государственного контроля Азово-Черноморского управления Федерального агентства по рыболовству получил в качестве взятки автомобиль Jeep Grand Cherokee.

Машину ему передал краснодарец за долгосрочное сотрудничество при осуществлении незаконной добычи биоресурсов в Краснодарском водохранилище без разрешающих документов.

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Бывшего инспектора признали виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности в органах госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов на три года. Свою вину он не признал, сообщили 14 мая в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как писали Юга.ру, феврале 2020 года против сотрудника минприроды края и его сообщника возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

Взятка Коррупция Рыболовство Суд

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На Кубани бывший инспектор Росрыболовства получил 7 лет за взятку
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