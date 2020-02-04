В Краснодаре завели дело против сотрудника министерства природных ресурсов

В Краснодаре сотрудника краевого министерства природных ресурсов и его сообщника в январе заподозрили в мошенничестве

Арбитражный суд Кубани в 2019 году удовлетворил требования министерства природных ресурсов края к индивидуальному предпринимателю. Его обязали возместить причиненный недрам вред на сумму свыше 5 млн рублей. По данным следствия, начальник управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов Кубани узнал о решении суда и привлек своего 44-летнего знакомого для хищения денег предпринимателя.

Так, с октября по декабрь 2019 года сообщник чиновника сообщил брату бизнесмена, что начальник управления сможет помочь уменьшить сумму ущерба за деньги. Мужчина рассказал об этом полиции и 25 декабря при передаче 200 тыс. рублей злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. После этого под контролем силовиков сообщник перевел деньги чиновнику по договоренности.

Против сотрудника министерства и его знакомого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Проводится расследование, устанавливаются другие эпизоды незаконной деятельности, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.