В Краснодаре нашли гранату при сносе гаражей на улице Димитрова

В службе судебных приставов 13 мая рассказали, что при сносе гаражно-строительного кооператива в Краснодаре обнаружили ручную гранату

Гаражный кооператив № 74 на улице Димитрова появился в Краснодаре в 1990 году. На площади 18,5 тыс. кв. метров между футбольными полями СДЮШОР и Карасунским прудом находятся 444 металлических бокса. В 2010 году суд постановил снести гаражи. В 2017 году специалисты муниципального контроля выехали посмотреть, насколько активно собственники освобождают помещения, и обнаружили в одном из гаражей лошадь.

Суд возложил на мэрию обязанности по сносу строений, и в 2020 году начался их демонтаж. На месте ГСК власти Краснодара собираются сделать спорткомплекс, однако многие собственники выступают против сноса. Так, в апреле 2021 года краснодарцы забаррикадировали въезд в кооператив и подрались с приставами.