В Краснодаре нашли гранату при сносе гаражей на улице Димитрова

Краснодарский край

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В службе судебных приставов 13 мая рассказали, что при сносе гаражно-строительного кооператива в Краснодаре обнаружили ручную гранату

Гаражный кооператив № 74 на улице Димитрова появился в Краснодаре в 1990 году. На площади 18,5 тыс. кв. метров между футбольными полями СДЮШОР и Карасунским прудом находятся 444 металлических бокса.

В 2010 году суд постановил снести гаражи. В 2017 году специалисты муниципального контроля выехали посмотреть, насколько активно собственники освобождают помещения, и обнаружили в одном из гаражей лошадь.

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Суд возложил на мэрию обязанности по сносу строений, и в 2020 году начался их демонтаж. На месте ГСК власти Краснодара собираются сделать спорткомплекс, однако многие собственники выступают против сноса. Так, в апреле 2021 года краснодарцы забаррикадировали въезд в кооператив и подрались с приставами.

13 мая в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов сообщили, что во время описания имущества в одном из гаражей был обнаружен подозрительный предмет.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии эвакуировали людей, оценили территорию и осмотрели находку. Оказалось, что это ручная осколочная граната F-1. Ее передали сотрудникам полиции.

Угрозы жизни краснодарцев нет, работы по сносу будут продолжены. В настоящее время большая часть гаражей уже демонтирована.

Краснодар Полиция Происшествия Росгвардия Самострой Судебные приставы

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