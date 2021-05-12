Ночью в Кореновске зарубили топором семью из трех человек, а после подожгли дом. Подозреваемый задержан

12 мая в Кореновске задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в убийстве трех членов своей семьи

Ночью 12 мая дежурному МЧС поступила информация о пожаре на втором этаже дома по улице Степной, 8. Прибыв на место вызова, пожарные обнаружили три трупа с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались 80-летний мужчина, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын.

По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, который приходился сыном и братом погибшим. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц), прокуратура проконтролирует расследование дела.

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Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, мужчина жил вместе с родственниками в этом доме. По данным следствия, ночью подозреваемый убил свою семью топором и ножом и, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Увидев пожарных, мужчина попытался сбежать, однако силовикам удалось его найти.

Также сообщается, что мужчина причинил себе ножевое ранение. Сейчас он находится в больнице. Следователь проверяет информацию о том, что подозреваемый имел психическое расстройство. В органы здравоохранения направили запросы, состоял ли мужчина на соответствующих учетах.

Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты осматривают место происшествия, выясняют мотивы и причины преступления.