В Краснодаре столкнулась «Газель» и автомобиль каршеринга, есть погибший

Краснодарский край

Распечатать

«Газель» и автомобиль каршеринга столкнулись на пересечении улицы Российской и переулка Ленинского в Краснодаре 10 мая

Видеозапись с места ДТП появилась в телеграм-канале «Телетайп Краснодар» 10 мая. Очевидцы сообщили, что на пересечении улицы Российской и переулка Ленинского в Краснодаре столкнулись «Газель» и автомобиль каршеринга. Также сообщается, что в аварии погиб еще один участник аварии — велосипедист.

Начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко в разговоре с журналистом портала Юга.ру опроверг эту информацию и рассказал официальную версию произошедшего.

Читайте также:

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля каршеринга Volkswagen ехал по Российской в сторону улицы Петра Метальникова, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с «Газелью». В результате ДТП водитель каршеринга 1995 года рождения скончался на месте, а его пассажирку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза. Полиция устанавливает, кто из граждан — погибший или пострадавшая — был за рулем в момент ДТП. Предварительно, машина была арендована на имя девушки», — отметил Коноваленко.

Напомним, в сентябре 2020 года водитель каршеринга устроил ДТП с участием трех машин и одного мопеда в Сочи. Тогда пострадал один человек.

Автомобили ДТП Краснодар Полиция смерть

Новости

В Сочи нашли висящее на заборе санатория тело мужчины
В Краснодаре столкнулась «Газель» и автомобиль каршеринга, есть погибший
Минтруд РФ рассказал, собирается ли снова делать в мае длинные выходные
В Сочи на кустах магнолии и рододендрона распустились желтые цветы
Жителей Кубани предупредили о заморозках
Власти Краснодара решили отказаться от салюта в честь 9 Мая

Лента новостей

«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
7 мая, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края
В домах краснодарцев начнут отключать горячую воду
7 мая, 11:19
В домах краснодарцев начнут отключать горячую воду
График на май

Реклама на портале