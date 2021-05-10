В Краснодаре столкнулась «Газель» и автомобиль каршеринга, есть погибший

«Газель» и автомобиль каршеринга столкнулись на пересечении улицы Российской и переулка Ленинского в Краснодаре 10 мая

Начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко в разговоре с журналистом портала Юга.ру опроверг эту информацию и рассказал официальную версию произошедшего.

Видеозапись с места ДТП появилась в телеграм-канале «Телетайп Краснодар» 10 мая. Очевидцы сообщили, что на пересечении улицы Российской и переулка Ленинского в Краснодаре столкнулись «Газель» и автомобиль каршеринга. Также сообщается, что в аварии погиб еще один участник аварии — велосипедист.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля каршеринга Volkswagen ехал по Российской в сторону улицы Петра Метальникова, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с «Газелью». В результате ДТП водитель каршеринга 1995 года рождения скончался на месте, а его пассажирку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза. Полиция устанавливает, кто из граждан — погибший или пострадавшая — был за рулем в момент ДТП. Предварительно, машина была арендована на имя девушки», — отметил Коноваленко.

Напомним, в сентябре 2020 года водитель каршеринга устроил ДТП с участием трех машин и одного мопеда в Сочи. Тогда пострадал один человек.