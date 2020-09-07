В Сочи водитель каршеринга устроил массовое ДТП

В Сочи вечером 6 сентября произошло массовое ДТП с машиной каршеринга

ДТП произошло 6 сентября в 21:30 около дома 14 в переулке Зеленый. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan нарушил дистанцию и столкнулся с такси марки Datsun. От удара Nissan откинуло на двигающийся по встречке мопед, после чего автомобиль также столкнулся припаркованным Hyundai.

В результате ДТП пострадал пассажир мопеда, в настоящий момент полиция проводит проверка, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по городу Сочи Евгений Кривоконев.

На кадрах с местах ДТП, снятых очевидцами, видно, что автомобиль Nissan принадлежит каршеринговой компании.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Новороссийска полицейские задержали мужчину, который угнал машину каршеринга и продал ее в другом регионе.