Прокуратура назвала голод предварительной причиной гибели животных в Ейском районе, но лабораторных анализов еще нет
Юга.ру сообщают актуальные сведения по массовой гибели животных на берегу Азовского моря
Напомним, 2-3 мая в интернете появились видео из Ейского района, где берег моря усеян трупами животных — птиц, рыб и черепах. Видео публиковали жители хутора Шиловка на Ясенском заливе Азовского моря.
8 мая в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили о том, что они ведут проверку, а причиной гибели предварительно назвали голод.
При этом в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора рассказали, что пробы только доставлены в лабораторию, а результаты будут на следующей неделе.
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