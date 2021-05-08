Прокуратура назвала голод предварительной причиной гибели животных в Ейском районе, но лабораторных анализов еще нет

Краснодарский край

Распечатать

Юга.ру сообщают актуальные сведения по массовой гибели животных на берегу Азовского моря

Напомним, 2-3 мая в интернете появились видео из Ейского района, где берег моря усеян трупами животных — птиц, рыб и черепах. Видео публиковали жители хутора Шиловка на Ясенском заливе Азовского моря.

8 мая в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили о том, что они ведут проверку, а причиной гибели предварительно назвали голод.

При этом в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора рассказали, что пробы только доставлены в лабораторию, а результаты будут на следующей неделе.

Как сообщали Юга.ру, эксперты выясняли причины массовой гибели птиц, случившейся в феврале 2021 года в Анапе. Среди версий было отравление. В прокуратуре тогда сказали, что смерть вызвана естественными для зимы причинами — голодом и холодом.

Ейский район Животные Прокуратура Россельхознадзор Экология

Новости

Прокуратура назвала голод предварительной причиной гибели животных в Ейском районе, но лабораторных анализов еще нет
В конце майских праздников на Кубани ожидаются дожди
В Туапсе неизвестные разбили военный мемориал. СК начал проверку
«Аэрофлот» запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик
Forbes включил художников из Адыгеи и Чечни в топ-10 молодых деятелей искусства
Ейский депутат сообщил об угрозах после призывов расследовать смертельное ДТП

Лента новостей

«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вчера, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края
В домах краснодарцев начнут отключать горячую воду
Вчера, 11:19
В домах краснодарцев начнут отключать горячую воду
График на май

Реклама на портале