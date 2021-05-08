Напомним, 2-3 мая в интернете появились видео из Ейского района, где берег моря усеян трупами животных — птиц, рыб и черепах. Видео публиковали жители хутора Шиловка на Ясенском заливе Азовского моря.



8 мая в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили о том, что они ведут проверку, а причиной гибели предварительно назвали голод.



При этом в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора рассказали, что пробы только доставлены в лабораторию, а результаты будут на следующей неделе.