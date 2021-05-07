В Геленджике остались без газа жители четырех населенных пунктов

Под Геленджиком 6 мая произошла авария, из-за которой отключили газ местным жителям

Накануне при проведении строительных работ на трассе М-4 «Дон» в районе бывшей заправки «Лукойл» посёлка Светлого была повреждена труба газопровода высокого давления.

Для безопасности задвижку газопровода перекрыли. Из-за это го без газа остались жители хутора Джанхот и сёл Дивноморского, Возрождение и Прасковеевка. Эти населенные пункты входят в состав Дивноморского сельского округа, население которого составляет 12,7 тыс. человек.

Завершить ремонтно-восстановительные работы планируется к 12:00 7 мая, сообщили в инстаграме администрации Геленджика.

Ранее Юга.ру рассказывали, что после майских праздников в Анапе отключат горячую воду до 25 мая.