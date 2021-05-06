В Анапе после праздников отключат горячую воду

Краснодарский край

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Плановое отключение горячего водоснабжения продлится в Анапе с 12 до 25 мая

Пресс-служба мэрии Анапы обнародовала предупреждение о том, что в период с 12 по 25 мая на всей территории города-курорта будет отключено горячее водоснабжение. Это связано «с проведением обязательных ежегодных испытаний магистральных трубопроводов тепловых сетей на прочность и герметичность». Занимается испытаниями АО «Теплоэнерго».

Отметим, что на днях вода в Черном море возле Анапы прогрелась до 14 ˚С.

Анапа Водоснабжение Курорты и туризм

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