В Анапе после праздников отключат горячую воду

Плановое отключение горячего водоснабжения продлится в Анапе с 12 до 25 мая

Пресс-служба мэрии Анапы обнародовала предупреждение о том, что в период с 12 по 25 мая на всей территории города-курорта будет отключено горячее водоснабжение. Это связано «с проведением обязательных ежегодных испытаний магистральных трубопроводов тепловых сетей на прочность и герметичность». Занимается испытаниями АО «Теплоэнерго».

Отметим, что на днях вода в Черном море возле Анапы прогрелась до 14 ˚С.