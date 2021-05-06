Полиция ищет уличного метателя ножей из Музыкального микрорайона

Жители краснодарского микрорайона Музыкальный 5 мая стали очевидцами того, как один мужчина бросает ножи в другого; личности обоих пока что не установлены

Вечером 5 мая «Типичный Краснодар» опубликовал видео , снятое одним из жителей дома на улице Есенина, 129/7. По словам автора видео, некий мужчина «около получаса гонялся за парнем с двумя огромными ножами, кидался ими в него (попадая в припаркованные машины). В итоге парень был в крови».

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру произошедшее прокомментировали так:

— Около 12 часов 5 мая в полицию города Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Есенина находится мужчина с ножом в руках. Прибывшими на место сотрудниками полиции данный гражданин обнаружен не был. Никто также не обращался в полицию с заявлением о нанесении указанным лицом телесных повреждений или о совершении им каких-либо противоправных действий. Вместе с тем по данному факту в данный момент проводится установление личности данного гражданина, а также всех обстоятельств данного происшествия.

Напомним, что 1 мая в городском парке Кореновска произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в больницу с ранениями из травматического оружия. А 5 апреля на улице Заполярной в Краснодаре 16-летний юноша ударил бейсбольной битой по голове женщину, которая сделала ему замечание.