В Краснодаре горела квартира на 12 этаже

Краснодарский край

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Вечером 14 марта в Юбилейном микрорайоне Краснодара горела квартира в многоэтажке

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Рождественская Набережная поступило диспетчеру в 21:41. Через минуту на вызов направились подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели прибыли на место происшествия в 21:48 и установили, что возгорание происходит на 12 этаже. Площадь пожара — 50 кв. метров. В 22:13 пожарным удалось остановить распространение огня, а в 22:35 — полностью ликвидировать.

К моменту публикации новости информации по пострадавшим не поступало. В тушении участвовали 24 человека и 8 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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По данным МЧС, за сутки на Кубани было 111 пожаров. Юга.ру писали о некоторых из них. Так, 14 марта около 1:25 очевидец сообщил в редакцию, что на улице Красной возле пересечения с Горького горит дом. Позже МЧС рассказали о пожаре на площади 350 кв. метров, который тушили несколько часов.

Утром 14 марта в краевом центре сгорела маршрутка № 48, в момент возгорания пассажиров и водителя внутри не было. А днем в Абинском районе произошел пожар на заброшенной газовой скважине.

Краснодар МЧС Пожары

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