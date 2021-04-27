На Кубани детский сад затопило отходами из-за лопнувшей канализации

23 апреля в Медведовской произошла авария на канализационной насосной станции, в результате территорию детского сада затопило отходами из лопнувшей трубы. Сообщение об инциденте появилось в инстаграме «Медведовской» 27 апреля.

«На протяжении 5-7 дней все игровое оборудование, игровые площадки, элементы озеленения находились под воздействием агрессивной, токсичной субстанции. Причинен значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении.

Юга.ру связались с администрацией Тимашевского района, чтобы выяснить о каких токсичных отходах идет речь. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Елена Звонова объяснила, что из-за обильных осадков подмыло землю вокруг канализационной насосной станции. Она находится на территории бывшего мясокомбината в Медведовской. В канализацию стекаются сточные воды со всей станицы — из жилого сектора и сырзавода компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания».