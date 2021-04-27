На Кубани детский сад затопило отходами из-за лопнувшей канализации
Детский сад в станице Медведовской Тимашевского района 23 апреля затопило отходами из канализации
23 апреля в Медведовской произошла авария на канализационной насосной станции, в результате территорию детского сада затопило отходами из лопнувшей трубы. Сообщение об инциденте появилось в инстаграме «Медведовской» 27 апреля.
«На протяжении 5-7 дней все игровое оборудование, игровые площадки, элементы озеленения находились под воздействием агрессивной, токсичной субстанции. Причинен значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении.
Юга.ру связались с администрацией Тимашевского района, чтобы выяснить о каких токсичных отходах идет речь. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Елена Звонова объяснила, что из-за обильных осадков подмыло землю вокруг канализационной насосной станции. Она находится на территории бывшего мясокомбината в Медведовской. В канализацию стекаются сточные воды со всей станицы — из жилого сектора и сырзавода компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания».
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«Никаких токсичных отходов на территории станицы и района в целом нет. Землей забились насосы, стоки пошли наружу. Так как территория детского сада находится в низшей точке, ее подтопило больше всего», — отметила Звонова.
В администрации района добавили, что ремонт канализации продолжается. На месте аварии работают 15 человек, спецтехника и помпы. Бригада откачивает воду, чтобы добраться до насоса и прочистить его. После ремонта специалисты обработают территорию детского сада. Восстановительные работы планируют завершить в течение майских праздников.
По факту случившегося прокуратура Краснодарского края организовала проверку. После нее ведомство даст оценку произошедшему.
В середине апреля прокуратура проводила проверку в школе Крымского района. Там дети получили ожоги глаз на уроке.