На Кубани детский сад затопило отходами из-за лопнувшей канализации

Краснодарский край

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Детский сад в станице Медведовской Тимашевского района 23 апреля затопило отходами из канализации

23 апреля в Медведовской произошла авария на канализационной насосной станции, в результате территорию детского сада затопило отходами из лопнувшей трубы. Сообщение об инциденте появилось в инстаграме «Медведовской» 27 апреля.

«На протяжении 5-7 дней все игровое оборудование, игровые площадки, элементы озеленения находились под воздействием агрессивной, токсичной субстанции. Причинен значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении.

Юга.ру связались с администрацией Тимашевского района, чтобы выяснить о каких токсичных отходах идет речь. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Елена Звонова объяснила, что из-за обильных осадков подмыло землю вокруг канализационной насосной станции. Она находится на территории бывшего мясокомбината в Медведовской. В канализацию стекаются сточные воды со всей станицы — из жилого сектора и сырзавода компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания».

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«Никаких токсичных отходов на территории станицы и района в целом нет. Землей забились насосы, стоки пошли наружу. Так как территория детского сада находится в низшей точке, ее подтопило больше всего», — отметила Звонова.

В администрации района добавили, что ремонт канализации продолжается. На месте аварии работают 15 человек, спецтехника и помпы. Бригада откачивает воду, чтобы добраться до насоса и прочистить его. После ремонта специалисты обработают территорию детского сада. Восстановительные работы планируют завершить в течение майских праздников.

По факту случившегося прокуратура Краснодарского края организовала проверку. После нее ведомство даст оценку произошедшему.

В середине апреля прокуратура проводила проверку в школе Крымского района. Там дети получили ожоги глаз на уроке.

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