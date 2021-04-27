Бывшего замглавы Славянского района будут судить за требование взятки у фермера

СК Кубани 27 апреля сообщил об окончании расследования против бывшего замглавы Славянского района

Напомним, дело на бывшего замглавы Славянского района по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере) завели в 2020 году. Тогда к чиновнику обратился фермер за помощью в получении субсидии на сумму почти в 2 млн рублей. Заглавы согласился помочь при условии, что мужчина вернет ему 10% от этих средств.

Местный житель рассказал об этом полиции и 19 августа передал чиновнику 175 тыс. рублей под контролем следствия. После этого замглавы задержали.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 27 апреля сообщили, что расследование уголовного дела в отношении чиновника завершено и передано в суд. Обвиняемый признал вину в полном объеме.