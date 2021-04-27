Бывшего замглавы Славянского района будут судить за требование взятки у фермера
СК Кубани 27 апреля сообщил об окончании расследования против бывшего замглавы Славянского района
Напомним, дело на бывшего замглавы Славянского района по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере) завели в 2020 году. Тогда к чиновнику обратился фермер за помощью в получении субсидии на сумму почти в 2 млн рублей. Заглавы согласился помочь при условии, что мужчина вернет ему 10% от этих средств.
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Местный житель рассказал об этом полиции и 19 августа передал чиновнику 175 тыс. рублей под контролем следствия. После этого замглавы задержали.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 27 апреля сообщили, что расследование уголовного дела в отношении чиновника завершено и передано в суд. Обвиняемый признал вину в полном объеме.
Юга.ру регулярно рассказывают о подобных случаях. Так, например, в марте 2021 года на 2,5 года осудили бывшего чиновника минсельхоза, который брал взятки за получение грантов.