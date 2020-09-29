На Кубани завели дело на бывшего замглавы района за крупную взятку

29 сентября в следственном комитете рассказали об уголовном деле в отношении одного из экс-сотрудников администрации Славянского района

По данным следствия, в июле 2020 года представитель фермерского хозяйства обратился в администрацию Славянского района. Он планировал получить субсидию на возмещение части затрат при строительстве теплиц для овощей. Заместитель главы района сообщил, что может помочь фермеру получить субсидию на 1 млн 750 тыс. рублей, однако при этом мужчина будет обязан вернуть ему 10% от этих средств.

Местный житель рассказал об этом полиции. 19 августа 2020 года он встретился в одном из кафе в станице Анастасиевской и передал чиновнику 175 тыс. рублей. После этого действия злоумышленника пресекли, его задержали.

В отношении бывшего замглавы завели уголовное дело по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Его заключили под стражу, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в конце сентября стало известно, что сотрудника администрации Сочи тоже обвиняют во взятке. Чиновник предложил содействие местной женщине-предпринимателю за 200 тыс. рублей.