В Сочи три бухгалтера санатория похитили более 31 млн рублей

Краснодарский край

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20 апреля полиция Кубани сообщила о том, что в Сочи будут судить трех сотрудников санатория за присвоение более 31 млн рублей

Обвиняемыми по делу проходят три женщины в возрасте от 44 до 60 лет: главный бухгалтер санатория, ее заместитель и бухгалтер-кассир. По данным следствия, они в течение двух лет присваивали себе деньги, принадлежащие организации.

Подозреваемые под предлогом самоинкассации получали в кассе санатория деньги для зачисления на расчетные счета, а сами оставляли их себе, внося в бухгалтерские документы недостоверные сведения.

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Против женщин возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), а также ч. 3 и ч. 5 ст. 33 УК РФ (Организация преступного сообщества и пособничество).

На период предварительного следствия одна из обвиняемых находилась под домашним арестом, а ее соучастницы — под подпиской о невыезде, сообщили 20 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 14 января 2021 года стало известно, что бухгалтеры Краснодарского авиационного училища растратили более 60 млн рублей.

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