В Сочи три бухгалтера санатория похитили более 31 млн рублей

20 апреля полиция Кубани сообщила о том, что в Сочи будут судить трех сотрудников санатория за присвоение более 31 млн рублей

Обвиняемыми по делу проходят три женщины в возрасте от 44 до 60 лет: главный бухгалтер санатория, ее заместитель и бухгалтер-кассир. По данным следствия, они в течение двух лет присваивали себе деньги, принадлежащие организации.

Подозреваемые под предлогом самоинкассации получали в кассе санатория деньги для зачисления на расчетные счета, а сами оставляли их себе, внося в бухгалтерские документы недостоверные сведения.