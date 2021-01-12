Бухгалтеры Краснодарского авиационного училища растратили более 60 млн рублей

14 января в Прикубанском районном суде начнется слушание по делу о растрате средств в Краснодарском высшем военном авиационном училище

Установлено, что в 2016 году главный бухгалтер Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ) Алексей Имас разработал схему хищения денег из учреждения. Убедившись в том, что через кассу проходят значительные объемы средств, он стал каждый месяц добавлять в отчеты фиктивные расходы на довольствия военнослужащим. Крупные выплаты он оформлял по несуществующим платежным ведомостям.

Имас вовлек в преступную схему трех своих подчиненных. Его сообщницы помогали ему составлять расходные ордера и получать средства. Деньги злоумышленники распределяли между собой.

Преступную деятельность Имаса и его сотрудниц выявили в апреле 2018 года. Против них завели уголовное дело. Потерпевшим в деле считается Министерство обороны РФ, у которого похитили 60,9 млн рублей.

При этом дела двух бухгалтеров рассматривали в особом порядке. В июне 2020 года Прикубанский суд Краснодара согласился с тем, что они виновны в растрате в составе группы лиц. Женщин приговорили к 3 и 3,5 годам условно, обе признали вину.