Жительница Краснодара, полицейские и сотрудница КубГУ создали ОПГ и незаконно поставили на учет более 2 тыс. мигрантов

20 апреля стало известно, что 43-летнюю жительницу Краснодара и других членов преступной группы будут судить за фиктивную постановку иностранцев на учет

По версии следствия, женщина организовала преступную группу, в которую вошли семеро краснодарцев от 28 до 45 лет, в их числе — два сотрудника отдела полиции по вопросам миграции Карасунского округа, сотрудница КубГУ и четверо граждан. Участники преступной группы находили на Кубани иностранцев и предлагали им за деньги помочь легально остаться в стране. Они получали от них средства и документы, после чего передавали их организатору для изготовления поддельных документов и фиктивного трудоустройства в подконтрольные ей организации.

Сотрудники полиции, которые участвовали в этой схеме, предупреждали организатора о грядущих проверках, а сами бездействовали и не фиксировали нарушений. С 2016 по 2019 год таким образом члены организованной группы поставили на миграционный учет более 2 тыс. иностранцев. Также инспектор отдела полиции по вопросам миграции Карасунского округа на протяжении двух лет получала взятки от сотрудницы КубГУ за внесение сведений в базу данных иностранных студентов. Общая сумма взяток составила почти 150 тыс. рублей. Второй отдел по расследованию важных дел краевого управления СКР завершил расследование уголовного дела. Участники преступной группы обвиняются по п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц), ст. 322 УК РФ (Фиктивная постановка иностранцев на учет в России), ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере).

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Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд Краснодара, сообщили 20 апреля в пресс-службе краевой прокуратуры.