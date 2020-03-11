На Кубани прирост мигрантов из других стран за год вырос на 51%

«Краснодарский край активно развивается, наращивается промышленная инфраструктура, увеличиваются объемы строительства и производства. Все это требует новых трудовых ресурсов. Привлекательными сторонами региона для мигрантов выступают не только достаточно высокий уровень социально-экономического развития, но и благоприятная климатическая зона», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По данным Краснодарстата, на 1 января 2020 года численность постоянного населения края составила 5 млн 677 тыс. 800 человек. Межрегиональная миграция в 2019 году снизилась на 47,15% по сравнению с 2018 годом, а международная — увеличилась на 51%. Показатель миграционного прироста снизился на 24,5%.

В основном на Кубань приезжают, чтобы работать, в частных целях, а также для туризма и учебы. Начальник управления по миграционным вопросам администрации края Александр Болдин рассказал, что в крае действует межведомственная рабочая группа по вопросам пресечения нарушений миграционного законодательства, а в муниципальных образованиях работает механизм мониторинга его соблюдения.