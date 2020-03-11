На Кубани прирост мигрантов из других стран за год вырос на 51%
На совещании в Законодательном собрании Краснодарского края 11 марта депутаты рассмотрели миграционную ситуацию на территории региона
«Краснодарский край активно развивается, наращивается промышленная инфраструктура, увеличиваются объемы строительства и производства. Все это требует новых трудовых ресурсов. Привлекательными сторонами региона для мигрантов выступают не только достаточно высокий уровень социально-экономического развития, но и благоприятная климатическая зона», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
По данным Краснодарстата, на 1 января 2020 года численность постоянного населения края составила 5 млн 677 тыс. 800 человек. Межрегиональная миграция в 2019 году снизилась на 47,15% по сравнению с 2018 годом, а международная — увеличилась на 51%. Показатель миграционного прироста снизился на 24,5%.
В основном на Кубань приезжают, чтобы работать, в частных целях, а также для туризма и учебы. Начальник управления по миграционным вопросам администрации края Александр Болдин рассказал, что в крае действует межведомственная рабочая группа по вопросам пресечения нарушений миграционного законодательства, а в муниципальных образованиях работает механизм мониторинга его соблюдения.
Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань рекомендовал сосредоточиться на разработке мер, направленных на создание условий для адаптации к правовым, социально-экономическим, культурным условиям жизни в Краснодарском крае.
На совещании также отметили, что наибольший миграционный приток приходится на Краснодар и города Азово-Черноморского побережья. Органам местного самоуправления этих муниципалитетов депутаты рекомендовали активизировать деятельность межведомственных рабочих групп по противодействию незаконной миграции и нелегальной трудовой занятости, сообщили 10 марта в пресс-службе ЗСК.
Юрий Бурлачко подчеркнул важность созданного управления по вопросам миграции в структуре администрации края. По его словам, для стабильности в регионе необходимо проводить мониторинг миграционных процессов, ведь инвесторы не хотят приходить на нестабильные территории.
В конце совещания депутаты приняли резолюцию, в основу которой легли все рекомендации и предложения по обозначенной теме. Все наработки Краснодарского края в дальнейшем совершенствовании миграционного законодательства представят на ближайшем Совете законодателей России.