В Ростове осудили членов банды, незаконно зарегистрировавших 100 мигрантов

Ростовская область

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В Ростове вынесли приговор участникам банды, причастным к незаконной регистрации 100 иностранцев

Полицейские выяснили, что пять человек за деньги проставляли в паспортах мигрантов поддельные печати и штампы о наличии у них регистрации в Ростове и разрешения на временное проживание.

Уголовные дела были возбуждены по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приговорил обвиняемых к трем годам лишения свободы колонии общего режима, сообщили 27 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Мигранты Ростов-на-Дону Суд
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