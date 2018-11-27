В Ростове осудили членов банды, незаконно зарегистрировавших 100 мигрантов
В Ростове вынесли приговор участникам банды, причастным к незаконной регистрации 100 иностранцев
Полицейские выяснили, что пять человек за деньги проставляли в паспортах мигрантов поддельные печати и штампы о наличии у них регистрации в Ростове и разрешения на временное проживание.
Уголовные дела были возбуждены по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).
Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приговорил обвиняемых к трем годам лишения свободы колонии общего режима, сообщили 27 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
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