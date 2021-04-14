В Юбилейный микрорайон Краснодара снова можно попасть на троллейбусе № 8. Он не ходил почти месяц из-за провала дороги

Краснодарский край

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В Юбилейный микрорайон Краснодара с 14 апреля снова ходят по обычной схеме троллейбус № 8 и маршрутка № 95

Напомним, вечером 19 марта в районе улиц Кожевенной и Каляева случился обвал грунта. Из-за этого все троллейбусы № 8 отправили в депо, а маршрутка № 95 стала ходить по другому маршруту. 20 марта перекресток временно закрыли.

14 апреля работы на перекрестке завершили, движение легковых автомобилей и общественного транспорта полностью восстановили. Троллейбус № 8 и маршрутка № 95 снова курсируют по обычному графику.

На придомовых территориях бригада «Краснодар Водоканала» продолжает замену 40‑метрового железобетонного коллектора, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации Краснодара.

Отметим, что это не первый случай провала грунта в районе улицы Минской. Так, в феврале 2020 года на парковке возле гипермаркета «Окей» провалилась часть земли, под которой бурлили канализационные стоки. Похожая ситуация случилась возле магазина 31 июля — ближе к выезду на улице Минской асфальт обвалился под колесами маршрутки. После этого часть парковки огородили забором, который стоит до сих пор.

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В Юбилейный микрорайон Краснодара снова можно попасть на троллейбусе № 8. Он не ходил почти месяц из-за провала дороги
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