В Краснодаре показали первый собранный в городе троллейбус, но кататься на нем еще нельзя

Напомним, 14 января городская администрация, МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» и компания «Алькор» подписали соглашение о сборке троллейбусов на базе КТТУ. Обучением персонала занялись специалисты завода CLAAS. Уже через две недели мастера начали собирать первый троллейбус, его пообещали пустить на линию 13 апреля.

Во вторник 13 апреля, в День рождения российского троллейбуса, городская администрация, КТТУ и компания «Алькор» показали первую собранную машину.

«Это самый современный, низкопольный, комфортный транспорт, такого еще нет на российском рынке. Кузов универсален, мы можем на его базе производить три модификации машин — обычные троллейбусы «рогачи», с автономным ходом и электробусы», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

Дизайн троллейбуса разработали специально для краевой столицы, уточнили в пресс-службе мэрии. В вагоне 35 сидячих мест, а всего он может перевозить 110 пассажиров. В средней двери есть откидной пандус и место для крепления инвалидных колясок.

Троллейбус низкопольный, с небольшим уровнем внешнего и внутреннего шума. В салоне будет кондиционер и обогрев. Кузов обшит стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием.

Пока на маршрутах Краснодара жители города вагон не увидят, уточнили в инстаграме КТТУ. Первую машину краснодарской сборки сначала покажут на Международной выставке «ЭлектроТранс». Она пройдет в Москве с 12 по 14 мая. Затем троллейбус выйдет на один из городских маршрутов.

В 2021 году на базе КТТУ планируют собрать минимум 10 троллейбусов, а в дальнейшем собирать по 20-30 машин. Всего предстоит обновить 143 единицы подвижного состава.