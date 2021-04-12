В Краснодаре арестовали водителя BMW, который ездил задом по встречке и по перекрытому центру

Краснодарский край

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Автомобилиста, который нарушил ПДД в Краснодаре, 12 января арестовали на 10 суток

Напомним, в инстаграме «ЧП Краснодар» 10 апреля появилось видео, на котором неизвестный гонял на машине задом по улице Красной. Красный BMW промчался по встречной полосе в районе кинотеатра «Аврора», а затем двинулся в сторону пешеходной части улицы.

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12 апреля суд отправил мужчину под арест на десять суток по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение распоряжению сотрудника полиции), так как он отказался снимать тонировку со стекол, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в начале апреля в Краснодаре заметили еще одного заметного нарушителя ПДД. Им оказался водитель машины, которая фиксирует несоблюдение правил парковки.

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В Краснодаре арестовали водителя BMW, который ездил задом по встречке и по перекрытому центру
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