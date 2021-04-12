В Краснодаре водитель BMW проехал задом по встречке и по перекрытой улице Красной

В Краснодаре 11 апреля задержали водителя BMW, который нарушил правила дорожного движения, ему грозит 15 суток ареста

10 апреля в инстаграме «ЧП Краснодар» опубликовали видео, на котором красный BMW с московскими номерами едет задом по встречной полосе в районе кинотеатра «Авроры». Затем появилось второе видео, где водитель предвигается по перекрытой пешеходной части улицы Красной.

Нарушителя задержали 11 апреля. Им оказался 28-летний житель Тамбова. Против него составили семь протоколов, в том числе по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения авто на проезжей части), ч. 2 ст. 12.14 (Движение задним ходом), ст. 19.3 (Неповиновения сотруднику полиции), ч. 1 ст. 12.5 (Управление автомобилем при наличии несиправностей), ст. 8.23 (Превышение уровня шума), по ч. 3.1 ст. 12.5 (Тонировка), написали в инстаграме Госавтоинспекции Кубани.

Общая сумма штрафов — более 6 тыс. рублей. Также мужчине грозит арест сроком до 15 суток. До суда он будет находиться в отделе полиции, уточнили 12 апреля порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.