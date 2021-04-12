В Краснодаре машину после ДТП выбросило под трамвай

Утром 12 апреля в Краснодаре произошло ДТП с участием трамвая и двух автомобилей

ДТП произошло в 6:12 на перекрестке улиц Каляева и Красных партизан. Там столкнулись два легковых автомобиля, один из которых выбросило на трамвайные пути. После чего произошло касательное столкновение с трамваем, следующим по маршруту № 6.

Обновление: В 9:11 в пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали порталу Юга.ру подробности аварии. Около 6:30 водитель автомобиля Nissan ехал по Красных партизан со стороны Герцена и на пересечении с Каляева не уступил дорогу Hyundai, который ехал со стороны Бабушкина в сторону Красных партизан. Легковушки столкнулись, а Hyundai врезался в стоящий трамвай. В ДТП никто не пострадал. Водителю Nissan грозит штраф в размере 1 тыс. рублей за нарушение ПДД.

Напомним, утром 19 марта на пересечении улиц Стасова и Ставропольской столкнулись легковушка и грузовик. Перед ними на перекрестке остановился трамвай № 10. Машины заблокировали движение трамваев со Ставропольской в сторону Уральской.

А на очередной городской планерке мэр Краснодара Евгений Первышов обеспокоился числом ДТП и поручил строже наказывать за аварии с общественным транспортом. По данным МУП «КТТУ», только за январь и февраль 2021 года из-за неправильной парковки и нарушений ПДД на линии на 159 часов 29 минут задержались 337 трамваев.