В Краснодаре из-за ДТП остановились трамваи

О ДТП сообщил паблик «Туподар — Краснодар». На видео видно, что на пересечении улиц Стасова и Ставропольской столкнулись легковушка и грузовик. Перед ними на перекрестке остановился трамвай № 10. Машины заблокировали движение трамваев со Ставропольской в сторону Уральской, из-за чего, как сообщили очевидцы, вагоны стали разворачивать через Дубинку.