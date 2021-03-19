В Краснодаре из-за ДТП остановились трамваи
Утром 19 марта в Краснодаре произошло ДТП на трамвайных путях
О ДТП сообщил паблик «Туподар — Краснодар». На видео видно, что на пересечении улиц Стасова и Ставропольской столкнулись легковушка и грузовик. Перед ними на перекрестке остановился трамвай № 10. Машины заблокировали движение трамваев со Ставропольской в сторону Уральской, из-за чего, как сообщили очевидцы, вагоны стали разворачивать через Дубинку.
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В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру сообщили, что происшествие случилось в 9:19. Простой составил 18 минут. По данным на 10:10, трамваи уже поехали.
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