Неделя на Кубани начнется с дождей, зато потеплеет до 17 °С

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , в Краснодаре 12 апреля будет пасмурно, утром и вечером пройдут небольшие дожди. Днем потеплеет до 14 °С. Ветер — 4-9 м/с.

В большинстве районов Краснодарского края в понедельник также ожидаются осадки, возможна гроза. Ночью и утром образуется туман. Днем столбики термометров поднимутся до 11-16 °С, в приморских зонах будет немного прохладнее — 8-13 °С. Ветер — 4-9 м/с, местами порывы 11-14 м/с, на побережье Чёрного моря — до 17 м/с.

13 и 14 апреля в Краснодаре сохранится пасмурная погода. По ночам температура будет опускаться до 8-9 °С, а в дневные часы к середине недели воздух прогреется до 15-16 °С. При этом ветер стихнет до 1-4 м/с.

По прогнозу Краснодарского гидрометцентра, во вторник и среду на Кубани будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ночные температуры — 4-9 °С, днем 13 апреля ожидается 10-15 °С, а 14 апреля потеплеет до 17 °С. Ветер — 4-9 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с.

Напомним, на прошлой неделе в Краснодаре столбики термометров достигли отметки в 23 °С, а через день похолодало до 4 °С и срывался мокрый снег. О том, что весна на Кубани будет холодной и дождливой, говорили и все народные приметы, за которыми в течение месяца наблюдал журналист портала Юга.ру.