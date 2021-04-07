Возле краснодарского цирка начали сносить торговую галерею
В Краснодаре 7 апреля начали демонтировать ларьки, которые находятся рядом с цирком
Напомним, площадь перед Краснодарским цирком решили облагородить в 2017 году. О необходимости убрать торговые павильоны на пересечении улиц Октябрьской и Калинина заявили краевые власти.
Спустя два года мэрия Краснодара подала иск о сносе незаконных конструкций, в результате суд обязал 11 предпринимателей самостоятельно убрать торговую галерею общей площадью 727 кв. метров. Строения признали незаконно возведенными, без разрешительной документации.
Собственники павильонов попытались оспорить это решение, но в конце 2020 года их жалоба была отклонена. Владельцы ларьков не выполнили решение суда в установленный срок — 30 дней. После того, как суд обязал собственников выплатить штраф 10 тыс. рублей за каждый день просрочки, некоторые из них приступили к разбору конструкций.
Глава города Евгений Первышов 7 апреля сообщил, что торговый ряд снесут, а территорию перед цирком зачистят и построят там остановочный комплекс.
«Сейчас мы ликвидируем объекты, которые были размещены незаконно. Думаю, без ларьков там будет гораздо удобнее. Хотелось бы, чтобы в ближайшей перспективе Краснодарский цирк был реконструирован и заработал в новом виде», — написал мэр.
Как писали Юга.ру, в конце 2019 года в центре Краснодара начали сносить Колхозный рынок. К июню 2020 года демонтировали более 200 ларьков. На месте «скобяных рядов» собираются построить крупный транспортный узел и торговый центр.