Возле краснодарского цирка начали сносить торговую галерею

В Краснодаре 7 апреля начали демонтировать ларьки, которые находятся рядом с цирком

Напомним, площадь перед Краснодарским цирком решили облагородить в 2017 году. О необходимости убрать торговые павильоны на пересечении улиц Октябрьской и Калинина заявили краевые власти. Спустя два года мэрия Краснодара подала иск о сносе незаконных конструкций, в результате суд обязал 11 предпринимателей самостоятельно убрать торговую галерею общей площадью 727 кв. метров. Строения признали незаконно возведенными, без разрешительной документации.

Собственники павильонов попытались оспорить это решение, но в конце 2020 года их жалоба была отклонена. Владельцы ларьков не выполнили решение суда в установленный срок — 30 дней. После того, как суд обязал собственников выплатить штраф 10 тыс. рублей за каждый день просрочки, некоторые из них приступили к разбору конструкций.

Глава города Евгений Первышов 7 апреля сообщил, что торговый ряд снесут, а территорию перед цирком зачистят и построят там остановочный комплекс.