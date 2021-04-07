На Кубани рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу

В Каневском районе 7 апреля возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который после освобождения из колонии изнасиловал девочку

По данным следствия, в Каневском районе 37-летний мужчина напал на 11-летнюю девочку, которая шла в школу вдоль реки. Злоумышленник зажал рот девочки рукой, увел в камыши и изнасиловал. Об этом она рассказала родителям.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он был судим за аналогичное преступление.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ (Сексуальное насилие лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, рассказали 7 апреля порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.