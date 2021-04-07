На Кубани рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу

Краснодарский край

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В Каневском районе 7 апреля возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который после освобождения из колонии изнасиловал девочку

По данным следствия, в Каневском районе 37-летний мужчина напал на 11-летнюю девочку, которая шла в школу вдоль реки. Злоумышленник зажал рот девочки рукой, увел в камыши и изнасиловал. Об этом она рассказала родителям.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он был судим за аналогичное преступление.

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Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ (Сексуальное насилие лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, рассказали 7 апреля порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В начале апреля Юга.ру писали, что в Сочи за изнасилование 12-летней девочки будут судить мужчину, несмотря на то, что он умер.

Дети Изнасилование Преступления против детей Следственный комитет

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