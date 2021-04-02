12 жителей Адыгеи и Кубани пойдут под суд за дачу ложных показаний в защиту родственника

Прокуратура Адыгеи 1 апреля сообщила, что в Майкопе 12 человек предстанут перед судом за дачу ложных показаний

По версии следствия, в декабре 2019 года люди дали на суде ложные показания, чтобы обеспечить алиби родственнику. Он обвинялся в насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Суд отнесся к показаниям критически и вынес ему обвинительный приговор.

За дачу заведомо ложных показаний против 12 жителей Адыгеи и Краснодарского края возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 307 УК РФ. Их рассмотрит Майкопский городской суд, сообщили 1 апреля в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.