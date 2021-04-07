Первая встреча мэра Краснодара с журналистами после оглашения его планов баллотироваться в Госдуму. Онлайн-трансляция

Напомним, Евгений Первышов стал мэром Краснодара в 2016 году. Прочитать его биографию можно тут . В декабре 2020 года появились слухи, что Первышов будет баллотироваться в Госдуму, однако на встрече с журналистами он заявил , что это неправда.

Уже к 31 марта 2021 года мэр передумал и попросил главу Кубани Вениамина Кондратьева поддержать его инициативу баллотироваться в депутаты. Губернатор решение одобрил. Чуть позже Первышов рассказал подробности о своем уходе в Госдуму.

7 апреля глава Краснодара встретился с журналистами городских, краевых и федеральных средств массовой информации. На мероприятии присутствует представитель портала Юга.ру. Редакция ведет онлайн-трансляцию с брифинга Первышова.